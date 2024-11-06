https://ria.ru/20241106/ekonomika-1982066739.html

Американцы высказались о состоянии экономики

Американцы высказались о состоянии экономики - РИА Новости, 06.11.2024

Американцы высказались о состоянии экономики

Почти 70% американских избирателей заявили, что оценивают состояние экономики США как "не слишком хорошее" или "плохое", свидетельствуют результаты опросов,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:50

2024-11-06T01:50

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Почти 70% американских избирателей заявили, что оценивают состояние экономики США как "не слишком хорошее" или "плохое", свидетельствуют результаты опросов, проведенные телеканалом CNN в рамках exit poll. Согласно этим данным, 32% опрошенных охарактеризовали состояние экономики США как "плохое", 35% - как "не слишком хорошее", 28% - как "хорошее", и лишь 5% - как "превосходное". При этом 24% избирателей заявили, что не испытывают трудностей из-за уровня инфляции в стране, 53% - что испытывают "умеренные трудности", еще 21% - что переживают "серьезные трудности".

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сша, выборы президента сша — 2024, в мире