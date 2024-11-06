https://ria.ru/20241106/ekaterinburg-1982184976.html

Жителя Екатеринбурга осудили за взрослые игры с дочкой и ее подругой

Жителя Екатеринбурга осудили за взрослые игры с дочкой и ее подругой - РИА Новости, 06.11.2024

Жителя Екатеринбурга осудили за взрослые игры с дочкой и ее подругой

Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении полового преступления в отношении дочери и ее подруги,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:12

2024-11-06T13:12

2024-11-06T13:12

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении полового преступления в отношении дочери и ее подруги, сообщает пресс-служба инстанции. "Как установил суд, в марте 2023 года 44-летний житель Екатеринбурга пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение. На вопросы взрослых она ответила, что у соседей играли с дядей во взрослые игры", – уточняет пресс-служба. Отмечается, что обвиняли мужчину по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних"), вину фигурант не признал. "Свердловский областной суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на семь лет", – говорится в сообщении. Как пояснил РИА Новости адвокат обвиняемого Владислав Идамжапов, на приговор будет подана апелляция. "Подобные категории дел отличаются крайне низким стандартом доказывания, это дело не было исключением: все дело основано на показаниях малолетней девочки и исключительно на них. Однако в материалах дела имеются прямые доказательства, опровергающие ее слова, а именно: показания другой девочки, которая была в квартире в тот момент, и сообщила, что никаких противоправных действий не совершалось, а также показания матери этой девочки, которая также находилась в квартире и опровергала какие-либо незаконные деяния, многочисленные судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические, которые показали отсутствие каких-либо биологических следов. Несмотря на наличие объективных доказательств отсутствия события преступления, создается опасная практика, когда наличие показаний одного человека достаточно, чтобы признать виновным в совершении особо тяжкого преступления", – сказал он агентству.

https://ria.ru/20241030/svyaschennik-1981009485.html

https://ria.ru/20241029/delo-1980784730.html

https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html

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происшествия, екатеринбург, россия