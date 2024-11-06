Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Хорошево-Мневниках Москвы в ходе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят крупный спортивный комплекс, где можно будет заниматься большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. В их числе – теннисный центр предельной площадью 22,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что инвестор получил для строительства комплекса участок площадью более 2,2 гектара. Торги при этом проведены не были.
В комплекс войдут 11 кортов для большого тенниса, девять площадок для падел-тенниса, две кабины для сквоша, уточняется в пресс-релизе. Также частью объекта станут две площадки для бадминтона и восемь столов для настольного тенниса.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что для возведения объектов на территории спортивного кластера в Мневниковской пойме инвесторы без торгов получают участки в рамках МаИП. Например, чтобы построить Международную академию хоккея Александра Овечкина, предоставили более трех гектаров земли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Мневниковской поймы появится около 3 миллионов квадратных метров недвижимости.