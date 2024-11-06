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Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр - РИА Новости, 06.11.2024
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14:08 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/efimov-1982154617.html
Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр
Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр - РИА Новости, 06.11.2024
Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр
В Хорошево-Мневниках Москвы в ходе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят крупный спортивный комплекс, где можно будет заниматься большим и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:08
2024-11-06T14:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
мневниковская пойма
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Хорошево-Мневниках Москвы в ходе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят крупный спортивный комплекс, где можно будет заниматься большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. В их числе – теннисный центр предельной площадью 22,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвестор получил для строительства комплекса участок площадью более 2,2 гектара. Торги при этом проведены не были.В комплекс войдут 11 кортов для большого тенниса, девять площадок для падел-тенниса, две кабины для сквоша, уточняется в пресс-релизе. Также частью объекта станут две площадки для бадминтона и восемь столов для настольного тенниса.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что для возведения объектов на территории спортивного кластера в Мневниковской пойме инвесторы без торгов получают участки в рамках МаИП. Например, чтобы построить Международную академию хоккея Александра Овечкина, предоставили более трех гектаров земли.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Мневниковской поймы появится около 3 миллионов квадратных метров недвижимости.
https://ria.ru/20241106/efimov-1982011879.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, мневниковская пойма, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Мневниковская пойма, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Хорошево-Мневниках Москвы в ходе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят крупный спортивный комплекс, где можно будет заниматься большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. В их числе – теннисный центр предельной площадью 22,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что инвестор получил для строительства комплекса участок площадью более 2,2 гектара. Торги при этом проведены не были.
В комплекс войдут 11 кортов для большого тенниса, девять площадок для падел-тенниса, две кабины для сквоша, уточняется в пресс-релизе. Также частью объекта станут две площадки для бадминтона и восемь столов для настольного тенниса.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что для возведения объектов на территории спортивного кластера в Мневниковской пойме инвесторы без торгов получают участки в рамках МаИП. Например, чтобы построить Международную академию хоккея Александра Овечкина, предоставили более трех гектаров земли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Мневниковской поймы появится около 3 миллионов квадратных метров недвижимости.
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