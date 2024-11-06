https://ria.ru/20241106/efimov-1982154617.html

Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр

Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр - РИА Новости, 06.11.2024

Ефимов: в Хорошево-Мневниках по инвестпроекту появится теннисный центр

В Хорошево-Мневниках Москвы в ходе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят крупный спортивный комплекс, где можно будет заниматься большим и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:08

2024-11-06T14:08

2024-11-06T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

мневниковская пойма

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Хорошево-Мневниках Москвы в ходе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят крупный спортивный комплекс, где можно будет заниматься большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. В их числе – теннисный центр предельной площадью 22,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвестор получил для строительства комплекса участок площадью более 2,2 гектара. Торги при этом проведены не были.В комплекс войдут 11 кортов для большого тенниса, девять площадок для падел-тенниса, две кабины для сквоша, уточняется в пресс-релизе. Также частью объекта станут две площадки для бадминтона и восемь столов для настольного тенниса.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что для возведения объектов на территории спортивного кластера в Мневниковской пойме инвесторы без торгов получают участки в рамках МаИП. Например, чтобы построить Международную академию хоккея Александра Овечкина, предоставили более трех гектаров земли.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Мневниковской поймы появится около 3 миллионов квадратных метров недвижимости.

https://ria.ru/20241106/efimov-1982011879.html

https://ria.ru/20241105/efimov-1981906401.html

москва

мневниковская пойма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, мневниковская пойма, градостроительный комплекс москвы