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Ефимов: Москва выделила участок для завода теплоизоляционных материалов - РИА Новости, 06.11.2024
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09:05 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/efimov-1982011879.html
Ефимов: Москва выделила участок для завода теплоизоляционных материалов
Ефимов: Москва выделила участок для завода теплоизоляционных материалов - РИА Новости, 06.11.2024
Ефимов: Москва выделила участок для завода теплоизоляционных материалов
В районе Внуково Новомосковского административного округа в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возведут завод по выпуску... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:05
2024-11-06T09:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В районе Внуково Новомосковского административного округа в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возведут завод по выпуску теплоизоляционных материалов, для чего город выделил земельный участок в аренду по льготной ставке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2022-го по решению мэра Москвы инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке один рубль в год. С начала 2024-го заключены договоры аренды 23 участков общей площадью более 144 гектаров. Так, во Внукове появится завод теплоизоляционных материалов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат 1,2 миллиарда рублей.На новом предприятии в сутки планируют выпускать до 3 тысяч тонн теплоизоляционных материалов, покрытий и монтажных лент. Благодаря проекту появится около 70 новых рабочих мест.Для реализации МаИП город предоставил инвестору земельный участок, площадь которого составляет 1,13 гектара. Он находится на Интернациональной улице. Площадь самого завода составит около 9,1 тысячи квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.Договор с компанией "РТК" заключили на пять лет. Участок инвестор получил без торгов.
https://ria.ru/20241105/efimov-1981906401.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , новомосковский административный округ
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Новомосковский административный округ

Ефимов: Москва выделила участок для завода теплоизоляционных материалов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В районе Внуково Новомосковского административного округа в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возведут завод по выпуску теплоизоляционных материалов, для чего город выделил земельный участок в аренду по льготной ставке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2022-го по решению мэра Москвы инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке один рубль в год. С начала 2024-го заключены договоры аренды 23 участков общей площадью более 144 гектаров. Так, во Внукове появится завод теплоизоляционных материалов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в проект вложат 1,2 миллиарда рублей.
На новом предприятии в сутки планируют выпускать до 3 тысяч тонн теплоизоляционных материалов, покрытий и монтажных лент. Благодаря проекту появится около 70 новых рабочих мест.
Для реализации МаИП город предоставил инвестору земельный участок, площадь которого составляет 1,13 гектара. Он находится на Интернациональной улице. Площадь самого завода составит около 9,1 тысячи квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.
Договор с компанией "РТК" заключили на пять лет. Участок инвестор получил без торгов.
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