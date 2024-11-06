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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 06.11.2024
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21:58 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/dnr-1982316777.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 06.11.2024
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:58
2024-11-06T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В Старомлиновке вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Кроме того, при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1971 года рождения в Новоукраинке", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 14.00 выпустили по поселку Старомлиновка два снаряда калибром 155 миллиметров. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены три вооруженных атаки, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - резюмировал Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека

Пушилин: при обстреле Старомлиновки в ДНР со стороны ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"В Старомлиновке вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Кроме того, при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1971 года рождения в Новоукраинке", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 14.00 выпустили по поселку Старомлиновка два снаряда калибром 155 миллиметров.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены три вооруженных атаки, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - резюмировал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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