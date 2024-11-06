https://ria.ru/20241106/distantsinka-1982296881.html

Физфак МГУ перешел на дистанционное обучение

Физфак МГУ перешел на дистанционное обучение - РИА Новости, 06.11.2024

Физфак МГУ перешел на дистанционное обучение

Физический факультет МГУ ввел срочные противоэпидемические меры и перешел на дистанционное обучение до 23 ноября, сообщила администрация факультета. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:12

2024-11-06T19:12

2024-11-06T19:21

мгу имени м. в. ломоносова

общество

корь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Физический факультет МГУ ввел срочные противоэпидемические меры и перешел на дистанционное обучение до 23 ноября, сообщила администрация факультета."В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры, в связи с этим на физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно", - говорится в сообщении.Также все учебные занятия, МФК и спецкурсы, проходящие в том числе вне основного здания физического факультета - для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина - будут проводиться в дистанционном формате.Ранее Telegram-канал объединенного студенческого комитета сообщил о предполагаемом случае кори, который был выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета. На 21 день прекращен гостевой режим и отменены массовые мероприятия любого характера.Роспотребнадзор по городу Москве, в свою очередь, незамедлительно начал эпидемиологическое расследование в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии.

https://ria.ru/20241106/kor-1982214086.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мгу имени м. в. ломоносова, общество, корь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва