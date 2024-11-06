https://ria.ru/20241106/dispanserizatsiya-1982162555.html

Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию - РИА Новости, 06.11.2024

Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

С начала текущего года почти 5 миллионов человек смогли пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:55

2024-11-06T11:55

2024-11-06T11:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

диспансеризация

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С начала текущего года почти 5 миллионов человек смогли пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. "С начала года в Московской области диспансеризацию прошли почти 5 миллионов человек. Благодаря своевременной проверке здоровья, врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье". Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье".

https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982152794.html

https://ria.ru/20241105/lekarstva-1982004192.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, диспансеризация