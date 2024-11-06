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Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию - РИА Новости, 06.11.2024
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Новости Подмосковья
 
11:55 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/dispanserizatsiya-1982162555.html
Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию
Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию - РИА Новости, 06.11.2024
Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию
С начала текущего года почти 5 миллионов человек смогли пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:55
2024-11-06T11:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
диспансеризация
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С начала текущего года почти 5 миллионов человек смогли пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. "С начала года в Московской области диспансеризацию прошли почти 5 миллионов человек. Благодаря своевременной проверке здоровья, врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье". Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье".
https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982152794.html
https://ria.ru/20241105/lekarstva-1982004192.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, диспансеризация

Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина на приеме у врача
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С начала текущего года почти 5 миллионов человек смогли пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
"С начала года в Московской области диспансеризацию прошли почти 5 миллионов человек. Благодаря своевременной проверке здоровья, врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье".
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