https://ria.ru/20241106/dagestan-1982154120.html

В Дагестане девушка получила легкое ранение из-за сбитого дрона

В Дагестане девушка получила легкое ранение из-за сбитого дрона - РИА Новости, 06.11.2024

В Дагестане девушка получила легкое ранение из-за сбитого дрона

Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:24

2024-11-06T11:24

2024-11-06T11:25

происшествия

каспийск

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Ранее глава республики Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. "Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html

каспийск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, каспийск, сергей меликов