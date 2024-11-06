https://ria.ru/20241106/dagestan-1982154120.html
В Дагестане девушка получила легкое ранение из-за сбитого дрона
В Дагестане девушка получила легкое ранение из-за сбитого дрона - РИА Новости, 06.11.2024
В Дагестане девушка получила легкое ранение из-за сбитого дрона
Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:24
2024-11-06T11:24
2024-11-06T11:25
происшествия
каспийск
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Ранее глава республики Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. "Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html
каспийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, сергей меликов
Происшествия, Каспийск, Сергей Меликов
В Дагестане девушка получила легкое ранение из-за сбитого дрона
В Каспийске девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона