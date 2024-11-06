https://ria.ru/20241106/bolgariya-1982309021.html
В Болгарии осудили студентку за убийство своей бабушки-актрисы
В Болгарии осудили студентку за убийство своей бабушки-актрисы - РИА Новости, 06.11.2024
В Болгарии осудили студентку за убийство своей бабушки-актрисы
Девушка-студентка в Болгарии осуждена на 17 лет тюремного заключения за убийство своей бабушки – известной актрисы Виолеты Доневой, сыгравшей главную роль в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:35
2024-11-06T20:35
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Девушка-студентка в Болгарии осуждена на 17 лет тюремного заключения за убийство своей бабушки – известной актрисы Виолеты Доневой, сыгравшей главную роль в фильме-победителе Московского международного кинофестиваля (МКФ) 1973 года, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Тело 79-летней актрисы было обнаружено 22 октября 2022 года в ее квартире в Софии. Полицейские были вынуждены сломать дверь ее квартиры после сигнала, что она несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти. В убийстве актрисы была обвинена ее внучка - Иветта Стайкова, которой тогда было 18 лет В ходе слушаний в среду прокурор Камен Господинов в напомнил, что, согласно обвинительному заключению, Стайкова нанесла бабушке 54 ранения кухонным ножом. Он добавил, что при совершении преступления Стайкова находилась под воздействием наркотиков. Защита указала, что прямых доказательств, а также свидетелей, совершения Стайковой преступления на данный момент нет. Адвокаты попросили суд принять во внимание, что Стайкова еще ребенок и благодаря домашнему аресту продолжает образование. Они просили суд оправдать подсудимую. Стайкова заявила, что любила бабушку и никогда не причинила бы ей вреда. Несмотря на приговор, суд не изменил меру пресечения девушке, и она по-прежнему находится под домашним арестом, отмечает БНР. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде Софии. Картина "Любовь", в котором Донева сыграла главную роль, в 1973 году разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом "Это сладкая слово – свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.
https://ria.ru/20240820/ubiystvo-1967289820.html
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946501369.html
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софия (город), болгария, в мире
София (город), Болгария, В мире
В Болгарии осудили студентку за убийство своей бабушки-актрисы
В Болгарии студентка получила 17 лет тюрьмы за убийство своей бабушки-актрисы
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Девушка-студентка в Болгарии осуждена на 17 лет тюремного заключения за убийство своей бабушки – известной актрисы Виолеты Доневой, сыгравшей главную роль в фильме-победителе Московского международного кинофестиваля (МКФ) 1973 года, сообщает Болгарское национальное радио (БНР
).
Тело 79-летней актрисы было обнаружено 22 октября 2022 года в ее квартире в Софии
. Полицейские были вынуждены сломать дверь ее квартиры после сигнала, что она несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти. В убийстве актрисы была обвинена ее внучка - Иветта Стайкова, которой тогда было 18 лет
В ходе слушаний в среду прокурор Камен Господинов в напомнил, что, согласно обвинительному заключению, Стайкова нанесла бабушке 54 ранения кухонным ножом. Он добавил, что при совершении преступления Стайкова находилась под воздействием наркотиков.
Защита указала, что прямых доказательств, а также свидетелей, совершения Стайковой преступления на данный момент нет. Адвокаты попросили суд принять во внимание, что Стайкова еще ребенок и благодаря домашнему аресту продолжает образование. Они просили суд оправдать подсудимую.
Стайкова заявила, что любила бабушку и никогда не причинила бы ей вреда.
Несмотря на приговор, суд не изменил меру пресечения девушке, и она по-прежнему находится под домашним арестом, отмечает БНР. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде Софии.
Картина "Любовь", в котором Донева сыграла главную роль, в 1973 году разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом "Это сладкая слово – свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.