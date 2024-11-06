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В Москве мотивирующего женщин блогера арестовали за изнасилование
В Москве мотивирующего женщин блогера арестовали за изнасилование - РИА Новости, 06.11.2024
В Москве мотивирующего женщин блогера арестовали за изнасилование
Гагаринский суд Москвы отправил в СИЗО блогера Ярослава Голдырева по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:34
2024-11-06T22:34
2024-11-06T22:34
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отправил в СИЗО блогера Ярослава Голдырева по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы Голдыреву Ярославу Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 5 января 2025 года", - рассказал собеседник агентства. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Как указывает суд со ссылкой на следствие, Голдырев, находясь в квартире жилого дома, применяя насилие, совершил в отношении ранее знакомой ему девушки действия сексуального характера. Ярослав Голдырев позиционирует себя как "яснознающего целителя", помогающего женщинам "встретить своего мужчину, обретя себя". В соцсети "ВКонтакте" у него 1,5 тысячи друзей и 500 подписчиков, а в Telegram-канале – менее 400 подписчиков. Соцсети мужчины не обновляются со 2 ноября.
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происшествия, москва, россия, гагаринский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Гагаринский суд г. Москвы
В Москве мотивирующего женщин блогера арестовали за изнасилование
Суд в Москве отправил в СИЗО блогера Голдырева по делу об изнасиловании
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отправил в СИЗО блогера Ярослава Голдырева по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы
Голдыреву Ярославу Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 5 января 2025 года", - рассказал собеседник агентства.
Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Как указывает суд со ссылкой на следствие, Голдырев, находясь в квартире жилого дома, применяя насилие, совершил в отношении ранее знакомой ему девушки действия сексуального характера.
Ярослав Голдырев позиционирует себя как "яснознающего целителя", помогающего женщинам "встретить своего мужчину, обретя себя". В соцсети "ВКонтакте" у него 1,5 тысячи друзей и 500 подписчиков, а в Telegram-канале – менее 400 подписчиков. Соцсети мужчины не обновляются со 2 ноября.