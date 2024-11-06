https://ria.ru/20241106/blinovskaya-1982056381.html

Суд в Москве рассмотрит вопрос о банкротстве Блиновской

Суд в Москве рассмотрит вопрос о банкротстве Блиновской - РИА Новости, 06.11.2024

Суд в Москве рассмотрит вопрос о банкротстве Блиновской

Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявление о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:16

2024-11-06T00:16

2024-11-06T00:16

москва

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявление о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. Изначально слушание должно было состояться еще в августе, но тогда заседание отложили, чтобы дождаться итогов кассационного обжалования выездной налоговой проверки и решения суда, рассматривающего ее уголовное дело. Как указано в документах суда, на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства. По словам юристов, с заявлением о банкротстве она обратилась самостоятельно, направив его в суд из СИЗО. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977403457.html

https://ria.ru/20240819/fns-1967051921.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, елена блиновская, происшествия