https://ria.ru/20241106/blinovskaya-1982056381.html
Суд в Москве рассмотрит вопрос о банкротстве Блиновской
Суд в Москве рассмотрит вопрос о банкротстве Блиновской - РИА Новости, 06.11.2024
Суд в Москве рассмотрит вопрос о банкротстве Блиновской
Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявление о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:16
2024-11-06T00:16
2024-11-06T00:16
москва
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявление о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. Изначально слушание должно было состояться еще в августе, но тогда заседание отложили, чтобы дождаться итогов кассационного обжалования выездной налоговой проверки и решения суда, рассматривающего ее уголовное дело. Как указано в документах суда, на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства. По словам юристов, с заявлением о банкротстве она обратилась самостоятельно, направив его в суд из СИЗО. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977403457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, елена блиновская, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Происшествия
Суд в Москве рассмотрит вопрос о банкротстве Блиновской
Суд рассмотрит заявление о банкротстве королевы марафонов Блиновской в среду
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявление о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде.
Изначально слушание должно было состояться еще в августе, но тогда заседание отложили, чтобы дождаться итогов кассационного обжалования выездной налоговой проверки и решения суда, рассматривающего ее уголовное дело.
Как указано в документах суда, на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства.
По словам юристов, с заявлением о банкротстве она обратилась самостоятельно, направив его в суд из СИЗО.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.