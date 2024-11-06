https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982319713.html
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили пять украинских дронов
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 06.11.2024
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили пять украинских дронов
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и два - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:34
2024-11-06T22:34
2024-11-06T22:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
брянская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и два - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Шестого ноября 2024 года в период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и два над территорией Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
брянская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили пять украинских дронов
Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили над двумя регионами 5 дронов ВСУ