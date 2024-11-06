https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982319713.html

Над Брянской и Белгородской областями уничтожили пять украинских дронов

Над Брянской и Белгородской областями уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 06.11.2024

Над Брянской и Белгородской областями уничтожили пять украинских дронов

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и два - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:34

2024-11-06T22:34

2024-11-06T22:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

брянская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и два - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Шестого ноября 2024 года в период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и два над территорией Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)