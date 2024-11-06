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В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982318268.html
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:15
2024-11-06T22:15
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
брянский район
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брянская область, брянский район, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: над территорией Брянской области уничтожили два дрона ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБрянский районАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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