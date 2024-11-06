https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982318268.html
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:15
2024-11-06T22:15
2024-11-06T22:15
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Губернатор Богомаз: над территорией Брянской области уничтожили два дрона ВСУ