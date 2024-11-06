https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982318268.html

В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024

В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:15

2024-11-06T22:15

2024-11-06T22:15

специальная военная операция на украине

брянская область

брянский район

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

брянский район

украина

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Наталья Макарова

брянская область, брянский район, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины