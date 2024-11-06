https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982099571.html
Над двумя областями сбили три украинских беспилотника
Над двумя областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024
Над двумя областями сбили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:08
2024-11-06T07:08
2024-11-06T07:14
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
курская область
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Безопасность
Над двумя областями сбили три украинских беспилотника
Минобороны: над Курской и Орловской областями сбили три украинских беспилотника