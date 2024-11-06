https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982099571.html

Над двумя областями сбили три украинских беспилотника

Над двумя областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024

Над двумя областями сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:08

2024-11-06T07:08

2024-11-06T07:14

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

безопасность

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

орловская область

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, безопасность