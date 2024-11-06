Байден планирует поздравить Трампа с победой, передает ABC
ABC: Байден планирует в среду позвонить Трампу, чтобы поздравить его с победой
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в среду созвониться с бывшим главой государства Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне выборах, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя администрации.
По словам источника, Байден также намерен обратиться к нации в четверг с публичным заявлением по поводу результатов прошедшего голосования.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.