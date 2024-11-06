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Песков призвал помнить, что Байден пока президент США - РИА Новости, 06.11.2024
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18:26 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/bayden-1982286628.html
Песков призвал помнить, что Байден пока президент США
Песков призвал помнить, что Байден пока президент США - РИА Новости, 06.11.2024
Песков призвал помнить, что Байден пока президент США
Необходимо помнить, что Джо Байден будет оставаться президентом США ещё полтора месяца, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:26
2024-11-06T18:26
в мире
сша
россия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо помнить, что Джо Байден будет оставаться президентом США ещё полтора месяца, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Пока же давайте все-таки отдавать себе отчет, что президент Байден продолжает оставаться главой государства еще почти полтора месяца", - сообщил Песков. Он добавил, что судить обо всем Россия будет по первым официальным заявлениям Трампа, а также по первым конкретным шагам, когда он вступит в должность президента США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Песков призвал помнить, что Байден пока президент США

Песков: нужно помнить, что Байден останется президентом США еще полтора месяца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо помнить, что Джо Байден будет оставаться президентом США ещё полтора месяца, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«
"Пока же давайте все-таки отдавать себе отчет, что президент Байден продолжает оставаться главой государства еще почти полтора месяца", - сообщил Песков.
Он добавил, что судить обо всем Россия будет по первым официальным заявлениям Трампа, а также по первым конкретным шагам, когда он вступит в должность президента США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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В миреСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковВыборы президента США — 2024
 
 
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