Песков призвал помнить, что Байден пока президент США
Песков: нужно помнить, что Байден останется президентом США еще полтора месяца
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо помнить, что Джо Байден будет оставаться президентом США ещё полтора месяца, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
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"Пока же давайте все-таки отдавать себе отчет, что президент Байден продолжает оставаться главой государства еще почти полтора месяца", - сообщил Песков.
Он добавил, что судить обо всем Россия будет по первым официальным заявлениям Трампа, а также по первым конкретным шагам, когда он вступит в должность президента США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.