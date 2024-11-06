https://ria.ru/20241106/bayden-1982286628.html

Песков призвал помнить, что Байден пока президент США

Песков призвал помнить, что Байден пока президент США - РИА Новости, 06.11.2024

Песков призвал помнить, что Байден пока президент США

Необходимо помнить, что Джо Байден будет оставаться президентом США ещё полтора месяца, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:26

2024-11-06T18:26

2024-11-06T18:26

в мире

сша

россия

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_0:110:2932:1759_1920x0_80_0_0_be3a42021d0320bd3305a9c6173c03f3.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо помнить, что Джо Байден будет оставаться президентом США ещё полтора месяца, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Пока же давайте все-таки отдавать себе отчет, что президент Байден продолжает оставаться главой государства еще почти полтора месяца", - сообщил Песков. Он добавил, что судить обо всем Россия будет по первым официальным заявлениям Трампа, а также по первым конкретным шагам, когда он вступит в должность президента США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024