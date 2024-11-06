https://ria.ru/20241106/avariya-1982091782.html
Следствие устанавливает причастных к аварии в котельной в Подольске
Следствие устанавливает причастных к аварии в котельной в Подольске - РИА Новости, 06.11.2024
Следствие устанавливает причастных к аварии в котельной в Подольске
Следствие продолжает устанавливать возможных причастных к аварии в котельной Подольска, произошедшей в январе этого года, говорится в официальных судебных... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:55
2024-11-06T05:55
2024-11-06T05:57
подольск
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать возможных причастных к аварии в котельной Подольска, произошедшей в январе этого года, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В настоящее время сбор и исследование доказательств, установление всех обстоятельств преступления и лиц, возможно причастных к его совершению, продолжается", - сказано в документах.Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован.Подмосковное ГСУСК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ).По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
https://ria.ru/20241106/podolsk-1982078788.html
https://ria.ru/20241103/mytischi-1981665879.html
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подольск, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Подольск, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Следствие устанавливает причастных к аварии в котельной в Подольске
Следствие продолжает устанавливать причастных к аварии в котельной в Подольске
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать возможных причастных к аварии в котельной Подольска, произошедшей в январе этого года, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время сбор и исследование доказательств, установление всех обстоятельств преступления и лиц, возможно причастных к его совершению, продолжается", - сказано в документах.
Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован.
Подмосковное ГСУСК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ
), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья
Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ).
По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.