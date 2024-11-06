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Трамп и Харрис сравнялись в Аризоне после подсчета половины голосов - РИА Новости, 06.11.2024
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06:40 06.11.2024 (обновлено: 06:44 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/arizona-1982096786.html
Трамп и Харрис сравнялись в Аризоне после подсчета половины голосов
Трамп и Харрис сравнялись в Аризоне после подсчета половины голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп и Харрис сравнялись в Аризоне после подсчета половины голосов
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:40
2024-11-06T06:44
аризона
в мире
дональд трамп
сша
висконсин
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные агентства Ассошиэйтед Пресс после подсчета 50% бюллетеней.Трамп опережает соперницу всего на тысячу голосов избирателей, следует из таблицы.Согласно прежним подсчетам, Трамп набирал 58,1% голосов, Харрис получала 41,1% после подсчета 4% бюллетеней.Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков, являясь одним из штатов с наибольшим числом выборщиков.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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аризона, в мире, дональд трамп, сша, висконсин, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Аризона, В мире, Дональд Трамп, США, Висконсин, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп и Харрис сравнялись в Аризоне после подсчета половины голосов

AP: Трамп и Харрис набирают по 49,6% в Аризоне после подсчета половины голосов

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные агентства Ассошиэйтед Пресс после подсчета 50% бюллетеней.
Трамп опережает соперницу всего на тысячу голосов избирателей, следует из таблицы.
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Согласно прежним подсчетам, Трамп набирал 58,1% голосов, Харрис получала 41,1% после подсчета 4% бюллетеней.
Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков, являясь одним из штатов с наибольшим числом выборщиков.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
АризонаВ миреДональд ТрампСШАВисконсинКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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