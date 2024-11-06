https://ria.ru/20241106/arizona-1982092223.html

СМИ: в Аризоне продлили время работы избирательных участков после сбоев

СМИ: в Аризоне продлили время работы избирательных участков после сбоев - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: в Аризоне продлили время работы избирательных участков после сбоев

Судья Верховного суда округа Апач в Аризоне распорядился продлить время работы избирательных участков на два часа в девяти округах на востоке штата из-за сбоев... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:00

2024-11-06T06:00

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Судья Верховного суда округа Апач в Аризоне распорядился продлить время работы избирательных участков на два часа в девяти округах на востоке штата из-за сбоев оборудования и нехватки бюллетеней, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Решение принял судья Майкл Лэтем по запросу нации навахо, которая обратилась с иском о продлении времени голосования в связи с возникшими проблемами. Кроме того, в соседнем округе Навахо были зафиксированы угрозы взрыва бомб, направленные против избирательных участков в школах, из-за чего некоторые из них временно закрывались, а один и вовсе был эвакуирован. Власти заявили, что угрозы поступили на четыре объекта, включая три избирательных участка, однако впоследствии они были признаны недостоверными. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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аризона, сша, нью-мексико, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире