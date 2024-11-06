https://ria.ru/20241106/arizona-1982070654.html

Опрос показал число симпатизирующих Трампу и Харрис в колеблющейся Аризоне

Опрос показал число симпатизирующих Трампу и Харрис в колеблющейся Аризоне - РИА Новости, 06.11.2024

Опрос показал число симпатизирующих Трампу и Харрис в колеблющейся Аризоне

Предварительно 46% избирателей в колеблющейся Аризоне симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, кандидату от демократов... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:30

2024-11-06T02:30

2024-11-06T03:33

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно 46% избирателей в колеблющейся Аризоне симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, кандидату от демократов Камале Харрис симпатизирует то же число избирателей, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Трампу симпатизируют 46% избирателей, что на 2 процентных пункта меньше, чем было по данным exit poll в 2020 году. Кроме того, предварительно 46% избирателей в Аризоне симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис. В 2020 году у нынешнего президента США и демократа Джо Байдена было 49% симпатизирующих в этом штате по данным exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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аризона, сша, висконсин, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире