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Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса
Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса - РИА Новости, 06.11.2024
Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса
Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:15
2024-11-06T01:15
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN.Согласно данным издания, 43% американцев чувствуют разочарование в связи с положением дел в США. Еще 29% опрошенных признались, что злы из-за того, как развиваются дела в их стране.Воодушевление высказали только 7% американцев, еще 19% заявили, что удовлетворены положением дел в США.
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сша, в мире, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Выборы президента США — 2024
Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса
Exit poll CNN: более 70% американцев недовольны или злы развитием дел в США