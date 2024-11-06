https://ria.ru/20241106/amerikantsy-1982063470.html

Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса

Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса - РИА Новости, 06.11.2024

Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса

Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:15

2024-11-06T01:15

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN.Согласно данным издания, 43% американцев чувствуют разочарование в связи с положением дел в США. Еще 29% опрошенных признались, что злы из-за того, как развиваются дела в их стране.Воодушевление высказали только 7% американцев, еще 19% заявили, что удовлетворены положением дел в США.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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сша, в мире, выборы президента сша — 2024