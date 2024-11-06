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Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса - РИА Новости, 06.11.2024
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01:15 06.11.2024 (обновлено: 01:17 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/amerikantsy-1982063470.html
Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса
Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса - РИА Новости, 06.11.2024
Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса
Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:15
2024-11-06T01:17
сша
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN.Согласно данным издания, 43% американцев чувствуют разочарование в связи с положением дел в США. Еще 29% опрошенных признались, что злы из-за того, как развиваются дела в их стране.Воодушевление высказали только 7% американцев, еще 19% заявили, что удовлетворены положением дел в США.
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сша, в мире, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Выборы президента США — 2024
Более 70% американцев недовольны развитием дел в США, следует из опроса

Exit poll CNN: более 70% американцев недовольны или злы развитием дел в США

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN.
Согласно данным издания, 43% американцев чувствуют разочарование в связи с положением дел в США. Еще 29% опрошенных признались, что злы из-за того, как развиваются дела в их стране.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Воодушевление высказали только 7% американцев, еще 19% заявили, что удовлетворены положением дел в США.
 
СШАВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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