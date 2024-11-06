https://ria.ru/20241106/altay-1982185864.html

Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая

Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая - РИА Новости, 06.11.2024

Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая

Новая техника помогает аграриям Алтайского края ставить рекорды по сбору урожая даже в условиях непогоды, за последние 5 лет предприятия региона приобрели почти РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:14

2024-11-06T13:14

2024-11-06T13:14

алтайский край

алтайский край

новосибирская область

виктор томенко

андрей травников

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БАРНАУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Новая техника помогает аграриям Алтайского края ставить рекорды по сбору урожая даже в условиях непогоды, за последние 5 лет предприятия региона приобрели почти 2000 тракторов и более 1300 зерноуборочных комбайнов, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Сегодня, 6 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Титовым принимает участие в работе VII Новосибирского агропродовольственного форума и международной агропромышленной выставки "Сибирская аграрная неделя", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Сообщается, что Томенко поприветствовал участников форума, осмотрел выставку, а также пообщался в производителями алтайской техники, которые представили здесь свою продукцию. На церемонии открытия форума он отметил, что по всей Сибири завершается непростая уборочная кампания. Обмен опытом очень важен, особенно в сфере сельского хозяйства, где Алтайский край в числе лидеров. "Еще 30 лет назад было бы невозможно добиться успешных результатов уборочной в таких сложных погодных условиях, которые мы переживали в этом сезоне в Сибири с переувлажнением почвы из-за дождей. Но профессионализм наших аграриев растет из года в год, обновляется техника, так что все рекорды Алтайского края по уборке — логичный результат системной работы. За последнюю пятилетку в нашем крае приобрели почти 2000 новых тракторов, более 1300 зерноуборочных комбайнов и тысячи единиц другой техники. В том числе произошло заметное обновление зерносушильных комплексов", – выразил уверенность Виктор Томенко. Губернатор отметил важность того, что машиностроительные предприятия Алтая, которые представили свою продукцию на выставке, также сделали большой шаг вперед в развитии производства техники для сельского хозяйства. "Это то, что сегодня необходимо аграриям по всей стране", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241022/pedagogi-1979330330.html

https://ria.ru/20241018/svekla-1978679853.html

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алтайский край, новосибирская область, виктор томенко, андрей травников