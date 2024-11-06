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Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая - РИА Новости, 06.11.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
13:14 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/altay-1982185864.html
Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая
Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая - РИА Новости, 06.11.2024
Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая
Новая техника помогает аграриям Алтайского края ставить рекорды по сбору урожая даже в условиях непогоды, за последние 5 лет предприятия региона приобрели почти РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:14
2024-11-06T13:14
алтайский край
алтайский край
новосибирская область
виктор томенко
андрей травников
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БАРНАУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Новая техника помогает аграриям Алтайского края ставить рекорды по сбору урожая даже в условиях непогоды, за последние 5 лет предприятия региона приобрели почти 2000 тракторов и более 1300 зерноуборочных комбайнов, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Сегодня, 6 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Титовым принимает участие в работе VII Новосибирского агропродовольственного форума и международной агропромышленной выставки "Сибирская аграрная неделя", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Сообщается, что Томенко поприветствовал участников форума, осмотрел выставку, а также пообщался в производителями алтайской техники, которые представили здесь свою продукцию. На церемонии открытия форума он отметил, что по всей Сибири завершается непростая уборочная кампания. Обмен опытом очень важен, особенно в сфере сельского хозяйства, где Алтайский край в числе лидеров. "Еще 30 лет назад было бы невозможно добиться успешных результатов уборочной в таких сложных погодных условиях, которые мы переживали в этом сезоне в Сибири с переувлажнением почвы из-за дождей. Но профессионализм наших аграриев растет из года в год, обновляется техника, так что все рекорды Алтайского края по уборке — логичный результат системной работы. За последнюю пятилетку в нашем крае приобрели почти 2000 новых тракторов, более 1300 зерноуборочных комбайнов и тысячи единиц другой техники. В том числе произошло заметное обновление зерносушильных комплексов", – выразил уверенность Виктор Томенко. Губернатор отметил важность того, что машиностроительные предприятия Алтая, которые представили свою продукцию на выставке, также сделали большой шаг вперед в развитии производства техники для сельского хозяйства. "Это то, что сегодня необходимо аграриям по всей стране", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20241022/pedagogi-1979330330.html
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алтайский край, новосибирская область, виктор томенко, андрей травников
Алтайский край, Алтайский край, Новосибирская область, Виктор Томенко, Андрей Травников

Новая техника помогает аграриям Алтая ставить рекорды по сбору урожая

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Новая техника помогает аграриям Алтайского края ставить рекорды по сбору урожая даже в условиях непогоды, за последние 5 лет предприятия региона приобрели почти 2000 тракторов и более 1300 зерноуборочных комбайнов, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Сегодня, 6 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Титовым принимает участие в работе VII Новосибирского агропродовольственного форума и международной агропромышленной выставки "Сибирская аграрная неделя", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
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Сообщается, что Томенко поприветствовал участников форума, осмотрел выставку, а также пообщался в производителями алтайской техники, которые представили здесь свою продукцию. На церемонии открытия форума он отметил, что по всей Сибири завершается непростая уборочная кампания. Обмен опытом очень важен, особенно в сфере сельского хозяйства, где Алтайский край в числе лидеров.
"Еще 30 лет назад было бы невозможно добиться успешных результатов уборочной в таких сложных погодных условиях, которые мы переживали в этом сезоне в Сибири с переувлажнением почвы из-за дождей. Но профессионализм наших аграриев растет из года в год, обновляется техника, так что все рекорды Алтайского края по уборке — логичный результат системной работы. За последнюю пятилетку в нашем крае приобрели почти 2000 новых тракторов, более 1300 зерноуборочных комбайнов и тысячи единиц другой техники. В том числе произошло заметное обновление зерносушильных комплексов", – выразил уверенность Виктор Томенко.
Губернатор отметил важность того, что машиностроительные предприятия Алтая, которые представили свою продукцию на выставке, также сделали большой шаг вперед в развитии производства техники для сельского хозяйства.
"Это то, что сегодня необходимо аграриям по всей стране", - подчеркнул глава региона.
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