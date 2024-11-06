https://ria.ru/20241106/aktsii-1982102648.html

Акции Trump Media Technology подорожали на постторгах

Акции Trump Media Technology подорожали на постторгах - РИА Новости, 06.11.2024

Акции Trump Media Technology подорожали на постторгах

Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу соцсети Truth Social, после закрытия... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:37

2024-11-06T07:37

2024-11-06T07:37

в мире

сша

аризона

висконсин

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу соцсети Truth Social, после закрытия основных торгов вторника дорожают более чем на 10% перед оглашением итогов выборов президента США, в которых тот снова участвует, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.20 мск акции Trump Media дорожают на 10,17%. По итогам торгов вторника акции подешевели на 1,16%. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп. На данный момент происходит подсчёт голосов, поданных выборщиками, и согласно текущему прогнозу Ассошиэйтед Пресс Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в "колеблющихся" штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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сша

аризона

висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024