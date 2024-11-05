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СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский от Запада - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 05.11.2024 (обновлено: 17:43 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981967142.html
СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский от Запада
СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский от Запада - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский от Запада
Реакция президента США Джо Байдена на "план победы" Владимира Зеленского усилила разочарование Украины в Западе, пишет New York Times. "Сдержанная реакция... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:23
2024-11-05T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
нато
джо байден
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Реакция президента США Джо Байдена на "план победы" Владимира Зеленского усилила разочарование Украины в Западе, пишет New York Times. "Сдержанная реакция Байдена на план победы, который Зеленский представил во время недавней поездки в Вашингтон, усугубила растущее чувство разочарования &lt;...&gt;. В Киеве заявили, что это ограничивает возможности поиска приемлемого завершения военных действий", — говорится в публикации. Как отмечает автор статьи, многие украинцы считают, что администрация Байдена скована страхом перед прямой конфронтацией с Москвой, который в конечном итоге и обрек Киев на медленное поражение. Издание пишет, что нет никаких признаков того, что США окажут Украине ту военную поддержку, которая, по мнению Киева, необходима для того, чтобы заставить Россию начать переговоры. Кроме того, ничто не предвещает, что Вашингтон готов взять на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, которые Киев считает необходимыми для достижения прочного мира.Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981943812.html
https://ria.ru/20241105/popolnenie-1981566879.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, Джо Байден
СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский от Запада

NYT: Украина все больше разочаровывается в Западе

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Реакция президента США Джо Байдена на "план победы" Владимира Зеленского усилила разочарование Украины в Западе, пишет New York Times.

"Сдержанная реакция Байдена на план победы, который Зеленский представил во время недавней поездки в Вашингтон, усугубила растущее чувство разочарования <...>. В Киеве заявили, что это ограничивает возможности поиска приемлемого завершения военных действий", — говорится в публикации.
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Как отмечает автор статьи, многие украинцы считают, что администрация Байдена скована страхом перед прямой конфронтацией с Москвой, который в конечном итоге и обрек Киев на медленное поражение.

Издание пишет, что нет никаких признаков того, что США окажут Украине ту военную поддержку, которая, по мнению Киева, необходима для того, чтобы заставить Россию начать переговоры. Кроме того, ничто не предвещает, что Вашингтон готов взять на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, которые Киев считает необходимыми для достижения прочного мира.
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияНАТОДжо Байден
 
 
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