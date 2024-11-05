https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981926958.html
На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский
На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский - РИА Новости, 05.11.2024
На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский
Владимир Зеленский начал охоту на адвокатов на Украине, утверждает украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:54
2024-11-05T13:54
2024-11-05T13:54
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский начал охоту на адвокатов на Украине, утверждает украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х."Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов на Украине. Некоторые из них погибли, некоторые сидят в тюрьме. Они даже похитили известного адвоката с 650 тысячами подписчиков на YouTube!" — написала Панченко.В воскресенье журналистка сообщала, что Владимир Зеленский отправил в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot, что оставит Украину без противовоздушной обороны.В октябре выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что целые подразделения ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Владимира Зеленского на фоне захвата собора УПЦ в Черкассах.
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в мире, украина, черкассы, владимир зеленский, youtube, верховная рада украины, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Черкассы, Владимир Зеленский, YouTube, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Политика
На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский
Журналистка Панченко: Зеленский начал охоту на адвокатов