https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981926958.html

На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский

На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский - РИА Новости, 05.11.2024

На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский

Владимир Зеленский начал охоту на адвокатов на Украине, утверждает украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:54

2024-11-05T13:54

2024-11-05T13:54

в мире

украина

черкассы

владимир зеленский

youtube

верховная рада украины

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский начал охоту на адвокатов на Украине, утверждает украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х."Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов на Украине. Некоторые из них погибли, некоторые сидят в тюрьме. Они даже похитили известного адвоката с 650 тысячами подписчиков на YouTube!" — написала Панченко.В воскресенье журналистка сообщала, что Владимир Зеленский отправил в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot, что оставит Украину без противовоздушной обороны.В октябре выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что целые подразделения ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Владимира Зеленского на фоне захвата собора УПЦ в Черкассах.

https://ria.ru/20241105/vsu-1981891791.html

украина

черкассы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, черкассы, владимир зеленский, youtube, верховная рада украины, вооруженные силы украины, политика