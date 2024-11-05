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На заводе в Финляндии прогремел взрыв
На заводе в Финляндии прогремел взрыв - РИА Новости, 05.11.2024
На заводе в Финляндии прогремел взрыв
В финском городе Куопио произошел взрыв на заводе по производству картона Mondi Powerflute, сообщает Yle. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:35
2024-11-05T00:35
2024-11-05T01:44
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финляндия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В финском городе Куопио произошел взрыв на заводе по производству картона Mondi Powerflute, сообщает Yle.По данным телеканала, взрыв произошел днем 4 ноября около 12:00 по местному времени в промышленной зоне Сорсасало. На воздух взлетел резервуар для производства целлюлозы."Его (резервуара. — Прим. ред.) крышка упала на крышу завода. Потолок и перекрытия обрушились на станки в заводском цехе", — сообщил дежурный начальник пожарной охраны Антти Корхонен.Генеральный директор фабрики Юха Кукка сообщил, что работа предприятия на данный момент остановлена, жертв удалось избежать, но причины произошедшего не установлены и на данный момент ведется расследование."Я давно в индустрии, но за мою карьеру ничего подобного не случалось. Я пока не могу оценить, что стало причиной аварии", - добавил он.
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в мире, финляндия
На заводе в Финляндии прогремел взрыв
Yle: в Финляндии в Коупио прогремел взрыв на фабрике по производству картона
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
В финском городе Куопио произошел взрыв на заводе по производству картона Mondi Powerflute, сообщает Yle
.
По данным телеканала, взрыв произошел днем 4 ноября около 12:00 по местному времени в промышленной зоне Сорсасало. На воздух взлетел резервуар для производства целлюлозы.
«
"Его (резервуара. — Прим. ред.) крышка упала на крышу завода. Потолок и перекрытия обрушились на станки в заводском цехе", — сообщил дежурный начальник пожарной охраны Антти Корхонен.
Генеральный директор фабрики Юха Кукка сообщил, что работа предприятия на данный момент остановлена, жертв удалось избежать, но причины произошедшего не установлены и на данный момент ведется расследование.
"Я давно в индустрии, но за мою карьеру ничего подобного не случалось. Я пока не могу оценить, что стало причиной аварии", - добавил он.