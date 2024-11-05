СМИ: Илон Маск захватил Украину
NZZ: Илон Маск контролирует Украину через свою сеть Starlink
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск взял Украину под контроль через спутниковую систему связи Starlink, разработанную его компанией SpaceX, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Как отмечается в статье, миллиардер сам решает, когда и кому давать доступ к своей спутниковой системе, что особенно касается предоставленных Украине систем.
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"Осенью 2022 года Маск лично решил, что интернет-сеть над Крымом не будет активирована для украинских вооруженных сил, тем самым предотвратив как минимум одну украинскую операцию в этом районе", — говорится в материале.
Газета обращает внимание на то, что позиция Маска относительно предоставления военной помощи Киеву претерпела значительные изменения, потому что, по его словам, "Путин ни при каких обстоятельствах не проиграет эту войну".
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Миллиардер, указано в статье, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, может полностью отключить связь для украинской армии, чтобы помочь ему урегулировать конфликт.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля 2022 года попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.