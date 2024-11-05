https://ria.ru/20241105/zakhvat-1981860449.html

СМИ: Илон Маск захватил Украину

СМИ: Илон Маск захватил Украину - РИА Новости, 05.11.2024

СМИ: Илон Маск захватил Украину

Американский миллиардер Илон Маск взял Украину под контроль через спутниковую систему связи Starlink, разработанную его компанией SpaceX, пишет швейцарская... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:40

2024-11-05T03:40

2024-11-05T04:07

в мире

украина

сша

киев

илон маск

дональд трамп

камала харрис

spacex

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979279633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee7e797664427a97155802d40124f7bb.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск взял Украину под контроль через спутниковую систему связи Starlink, разработанную его компанией SpaceX, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.Как отмечается в статье, миллиардер сам решает, когда и кому давать доступ к своей спутниковой системе, что особенно касается предоставленных Украине систем."Осенью 2022 года Маск лично решил, что интернет-сеть над Крымом не будет активирована для украинских вооруженных сил, тем самым предотвратив как минимум одну украинскую операцию в этом районе", — говорится в материале.Газета обращает внимание на то, что позиция Маска относительно предоставления военной помощи Киеву претерпела значительные изменения, потому что, по его словам, "Путин ни при каких обстоятельствах не проиграет эту войну".Миллиардер, указано в статье, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, может полностью отключить связь для украинской армии, чтобы помочь ему урегулировать конфликт.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля 2022 года попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.

https://ria.ru/20240930/mask-1975420753.html

https://ria.ru/20240902/mask-1970082851.html

https://ria.ru/20241104/mask-1981840303.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, илон маск, дональд трамп, камала харрис, spacex, роскосмос, михаил федоров