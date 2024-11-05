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Захарова: выборы в Молдавии прошли, а осложнения для народа остались - РИА Новости, 05.11.2024
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19:12 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/zakharova-1982015550.html
Захарова: выборы в Молдавии прошли, а осложнения для народа остались
Захарова: выборы в Молдавии прошли, а осложнения для народа остались - РИА Новости, 05.11.2024
Захарова: выборы в Молдавии прошли, а осложнения для народа остались
Президентская кампания в Молдавии прошла, но осложнения для народа страны остались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:12
2024-11-05T19:12
в мире
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майя санду
александр стояногло
мария захарова
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президентская кампания в Молдавии прошла, но осложнения для народа страны остались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Мне кажется, это как раз тот самый случай, когда президентская кампания прошла, а осложнения остались, но, в первую очередь, для самого молдавского общества", - сказала Захарова журналистам. По ее словам, проблема в данном случае в навязанном расколе и в развязанном антагонизме людей, которые проживают на территории Молдавии, а также в "чудовищном проявлении национальной или националистически ориентированной политики". "Я искренне желаю им сил найти вот этот выход из тупиковой ситуации для того, чтобы те раны, которые были нанесены Западом молдаванам, гражданам этой страны разных национальностей, людям, которые любят свою родину, которые говорят на одном языке, которые знают свою историю, чтобы эти раны каким-то образом излечить", - заключила официальный представитель МИД РФ. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979172932.html
https://ria.ru/20240815/moldavija-1966454342.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, мария захарова, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Мария Захарова, Выборы в Молдавии — 2024
Захарова: выборы в Молдавии прошли, а осложнения для народа остались

Захарова: президентская кампания в Молдавии прошла, но осложнения остались

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президентская кампания в Молдавии прошла, но осложнения для народа страны остались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мне кажется, это как раз тот самый случай, когда президентская кампания прошла, а осложнения остались, но, в первую очередь, для самого молдавского общества", - сказала Захарова журналистам.
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По ее словам, проблема в данном случае в навязанном расколе и в развязанном антагонизме людей, которые проживают на территории Молдавии, а также в "чудовищном проявлении национальной или националистически ориентированной политики".
"Я искренне желаю им сил найти вот этот выход из тупиковой ситуации для того, чтобы те раны, которые были нанесены Западом молдаванам, гражданам этой страны разных национальностей, людям, которые любят свою родину, которые говорят на одном языке, которые знают свою историю, чтобы эти раны каким-то образом излечить", - заключила официальный представитель МИД РФ.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
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