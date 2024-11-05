https://ria.ru/20241105/zaes-1981992059.html

ВСУ пытались сорвать ротацию наблюдателей на ЗАЭС, заявили в Минобороны

ВСУ пытались сорвать ротацию наблюдателей на ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024

ВСУ пытались сорвать ротацию наблюдателей на ЗАЭС, заявили в Минобороны

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, причем накануне ВСУ пытались сорвать РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:20

2024-11-05T17:20

2024-11-05T17:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

магатэ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, причем накануне ВСУ пытались сорвать ротацию, подвергли массированному обстрелу часть пути на станцию, сильно повредив дорожное полотно, сообщило министерство обороны РФ."Вооружённые силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.Перед началом движения российские сапёры обследовали местность на предмет неразорвавшихся украинских боеприпасов."Накануне проведения очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС вооруженные силы Украины подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. В результате обстрела было значительно повреждено дорожное полотно. Своими действиями командование ВСУ пыталось поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать проведение ротации. Вооруженными силами Российской Федерации было обеспечено безопасное продвижение колонны через поврежденный участок дороги и впоследствии обеспечена безопасная доставка экспертов на станцию", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире