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Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
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13:32 05.11.2024 (обновлено: 13:55 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/zaes-1981919922.html
Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны
Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны
Украинские войска хотели 11 октября начать операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, следует из материалов Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:32
2024-11-05T13:55
киев
россия
игорь кириллов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска хотели 11 октября начать операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, следует из материалов Минобороны РФ.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС.Согласно документам к брифингу Кириллова, 11 октября группе сил специальных операций "Юг" ВСУ была поставлена задача совершить марш в направлении населенного пункта Капулиевка, группе "Альфа" - выдвинуться в район Никополя, группе "Браво" - в район Ильинки, артиллерийским дивизионам - развернуть огневые позиции в районах Приднепровки и Новокиевки."Двенадцатого октября подразделениям ССО форсировать реку Днепр и выдвинуться к ЗАЭС... Провести развертывание в месте сбора, оценить обстановку и проникнуть на объект с целью захвата пункта ЗАЭС", - говорится в тексте слайда "Специальная операция "Короткое замыкание".
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киев, россия, игорь кириллов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Игорь Кириллов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны

МО: Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС 11 октября

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска хотели 11 октября начать операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, следует из материалов Минобороны РФ.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС.
Согласно документам к брифингу Кириллова, 11 октября группе сил специальных операций "Юг" ВСУ была поставлена задача совершить марш в направлении населенного пункта Капулиевка, группе "Альфа" - выдвинуться в район Никополя, группе "Браво" - в район Ильинки, артиллерийским дивизионам - развернуть огневые позиции в районах Приднепровки и Новокиевки.
"Двенадцатого октября подразделениям ССО форсировать реку Днепр и выдвинуться к ЗАЭС... Провести развертывание в месте сбора, оценить обстановку и проникнуть на объект с целью захвата пункта ЗАЭС", - говорится в тексте слайда "Специальная операция "Короткое замыкание".
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
31 октября, 22:29
 
КиевРоссияИгорь КирилловЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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