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Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны

Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024

Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны

Украинские войска хотели 11 октября начать операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, следует из материалов Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:32

2024-11-05T13:32

2024-11-05T13:55

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игорь кириллов

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска хотели 11 октября начать операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, следует из материалов Минобороны РФ.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС.Согласно документам к брифингу Кириллова, 11 октября группе сил специальных операций "Юг" ВСУ была поставлена задача совершить марш в направлении населенного пункта Капулиевка, группе "Альфа" - выдвинуться в район Никополя, группе "Браво" - в район Ильинки, артиллерийским дивизионам - развернуть огневые позиции в районах Приднепровки и Новокиевки."Двенадцатого октября подразделениям ССО форсировать реку Днепр и выдвинуться к ЗАЭС... Провести развертывание в месте сбора, оценить обстановку и проникнуть на объект с целью захвата пункта ЗАЭС", - говорится в тексте слайда "Специальная операция "Короткое замыкание".

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киев, россия, игорь кириллов, запорожская аэс, вооруженные силы украины