Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС, сообщили в Минобороны
МО: Киев хотел начать операцию по захвату ЗАЭС 11 октября
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска хотели 11 октября начать операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, следует из материалов Минобороны РФ.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС.
Согласно документам к брифингу Кириллова, 11 октября группе сил специальных операций "Юг" ВСУ была поставлена задача совершить марш в направлении населенного пункта Капулиевка, группе "Альфа" - выдвинуться в район Никополя, группе "Браво" - в район Ильинки, артиллерийским дивизионам - развернуть огневые позиции в районах Приднепровки и Новокиевки.
"Двенадцатого октября подразделениям ССО форсировать реку Днепр и выдвинуться к ЗАЭС... Провести развертывание в месте сбора, оценить обстановку и проникнуть на объект с целью захвата пункта ЗАЭС", - говорится в тексте слайда "Специальная операция "Короткое замыкание".
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