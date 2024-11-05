https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
Житель Югры убил знакомого и зацементировал тело
Житель Югры убил знакомого и зацементировал тело - РИА Новости, 05.11.2024
Житель Югры убил знакомого и зацементировал тело
Житель Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе арестован по обвинению в убийстве знакомого, тело которого он завернул в палас и засыпал цементом,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:32
2024-11-05T11:32
2024-11-05T11:32
происшествия
нефтеюганск
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Житель Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе арестован по обвинению в убийстве знакомого, тело которого он завернул в палас и засыпал цементом, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в октябре 2023 года обвиняемый в ходе конфликта задушил своего знакомого, завернул его тело в палас, после чего вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью. Убитый мужчина год числился пропавшим без вести, но 31 октября при проведении оперативно-розыскных мероприятий его тело было обнаружено возле гаражного кооператива на окраине города Нефтеюганска. "По подозрению в совершении преступления задержан знакомый убитого. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, преступление было совершено на глазах двух очевидцев, которых обвиняемый в течение года запугивал и угрожал, чтобы они не сообщали в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html
https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html
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происшествия, нефтеюганск, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Житель Югры убил знакомого и зацементировал тело
СК: житель Югры убил знакомого и зацементировал тело