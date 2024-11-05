https://ria.ru/20241105/yazyki-1981978948.html
Путин поддержал идею создания реестра языков народов России
Путин поддержал идею создания реестра языков народов России - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поддержал идею создания реестра языков народов России
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания Официального реестра языков народов России. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:59
2024-11-05T16:59
2024-11-05T17:15
россия
общество
владимир путин
елена ямпольская
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания Официального реестра языков народов России.Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская.Путин подчеркнул, что закон "О языках народов Российской Федерации", который был принят в 1991 году, содержит разрозненные понятия и положения, а Официального реестра языков народов России практически не существует."Поэтому это очень актуальная задача. Обязательно должны над этим поработать", - сказал президент.
https://ria.ru/20241105/putin-1981987530.html
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россия, общество, владимир путин, елена ямпольская
Россия, Общество, Владимир Путин, Елена Ямпольская
Путин поддержал идею создания реестра языков народов России
Путин поддержал идею создания Официального реестра языков народов России
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания Официального реестра языков народов России.
Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская.
Путин подчеркнул, что закон "О языках народов Российской Федерации", который был принят в 1991 году, содержит разрозненные понятия и положения, а Официального реестра языков народов России практически не существует.
"Поэтому это очень актуальная задача. Обязательно должны над этим поработать", - сказал президент.