https://ria.ru/20241105/yazyki-1981978948.html

Путин поддержал идею создания реестра языков народов России

Путин поддержал идею создания реестра языков народов России - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поддержал идею создания реестра языков народов России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания Официального реестра языков народов России. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:59

2024-11-05T16:59

2024-11-05T17:15

россия

общество

владимир путин

елена ямпольская

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания Официального реестра языков народов России.Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская.Путин подчеркнул, что закон "О языках народов Российской Федерации", который был принят в 1991 году, содержит разрозненные понятия и положения, а Официального реестра языков народов России практически не существует."Поэтому это очень актуальная задача. Обязательно должны над этим поработать", - сказал президент.

https://ria.ru/20241105/putin-1981987530.html

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россия, общество, владимир путин, елена ямпольская