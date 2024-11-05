https://ria.ru/20241105/yazyk-1981978455.html
Совет по русскому языку разработает основы госполитики
Совет по русскому языку разработает основы госполитики - РИА Новости, 05.11.2024
Совет по русскому языку разработает основы госполитики
Совет по русскому языку немедленно возьмется за разработку основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка по поручению президента РФ, заявила... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:59
2024-11-05T16:59
2024-11-05T16:59
россия
елена ямпольская
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совет по русскому языку немедленно возьмется за разработку основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка по поручению президента РФ, заявила председатель совета, советник главы государства Елена Ямпольская. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Ямпольская. "Неонацистов, с которыми сегодня бьется Россия, корежит ненависть к трем главным духовным противникам: православие, победа и великая русская культура с ее вершиной в лице Пушкина... Но лишь только очищается наша земля, снова звонят колокола, зажигается вечный огонь, восстанавливаются памятники, звучит великое русское слово. И будет звучать во веки веков, чему, надеюсь, послужат основы государственной языковой политики, за разработку которых мы с радостью и с огромной благодарностью за такое поручение немедленно возьмемся", - сказала Ямпольская в ходе заседания.
https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена ямпольская, владимир путин
Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин
Совет по русскому языку разработает основы госполитики
Ямпольская: совет по русскому языку займется разработкой основ госполитики