https://ria.ru/20241105/yazyk-1981968203.html

Путин призвал содействовать продвижению русского языка в мире

Путин призвал содействовать продвижению русского языка в мире - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал содействовать продвижению русского языка в мире

Поддержка русского языка и его продвижение в мире играют для России первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:25

2024-11-05T16:25

2024-11-05T16:33

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддержка русского языка и его продвижение в мире играют для России первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение - правовое, ресурсное, и, конечно же, содержательное, смысловое ", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество