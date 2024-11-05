https://ria.ru/20241105/yazyk-1981968203.html
Путин призвал содействовать продвижению русского языка в мире
Путин призвал содействовать продвижению русского языка в мире - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал содействовать продвижению русского языка в мире
Поддержка русского языка и его продвижение в мире играют для России первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:25
2024-11-05T16:25
2024-11-05T16:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддержка русского языка и его продвижение в мире играют для России первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение - правовое, ресурсное, и, конечно же, содержательное, смысловое ", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал содействовать продвижению русского языка в мире
Путин: продвижение русского языка в мире играет для России первостепенную роль