https://ria.ru/20241105/yaponiya-1981994771.html

Посол Японии сделал заявление о подписании мирного договора с Россией

Посол Японии сделал заявление о подписании мирного договора с Россией - РИА Новости, 05.11.2024

Посол Японии сделал заявление о подписании мирного договора с Россией

Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по завершении конфликта на Украине, заявил посол Японии в Москве Акира Муто в комментарии SHOT. "Как... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:31

2024-11-05T17:31

2024-11-05T20:01

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по завершении конфликта на Украине, заявил посол Японии в Москве Акира Муто в комментарии SHOT. "Как только все пройдет, мы надеемся, что начнем переговоры", — сказал он. Муто надеется, что движение по этому вопросу начнется с обеих сторон. "[Мешает] конфликт на Украине... Нужно преодоление конфликта и установление мира", — добавил посол. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html

https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926388477.html

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