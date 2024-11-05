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Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке
Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 05.11.2024
Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке
Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали в связи с обвинениями в причастности к получению взятки, сообщила... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:31
2024-11-05T18:31
2024-11-05T18:38
россия
происшествия
тульская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТУЛА, 5 ноя – РИА Новости. Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали в связи с обвинениями в причастности к получению взятки, сообщила пресс-служба СК РФ."Следственными органами СК России по Тульской области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ России, в отношении заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следствия, Борисов, будучи сначала заместителем начальника, а после начальником федеральных казенных учреждений, в период с 2014 по 2021 год получал от руководителя ООО "С-ДСУ 111" взятки через посредника. Чиновник, руководитель общества и посредник задержаны, им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления."По ходатайству следователя в отношении трех вышеуказанных мужчин судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20241102/arest-1981615915.html
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россия, происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке
В Тульской области замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке