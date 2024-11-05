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Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке

Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 05.11.2024

Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке

Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали в связи с обвинениями в причастности к получению взятки, сообщила... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:31

2024-11-05T18:31

2024-11-05T18:38

россия

происшествия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТУЛА, 5 ноя – РИА Новости. Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали в связи с обвинениями в причастности к получению взятки, сообщила пресс-служба СК РФ."Следственными органами СК России по Тульской области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ России, в отношении заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следствия, Борисов, будучи сначала заместителем начальника, а после начальником федеральных казенных учреждений, в период с 2014 по 2021 год получал от руководителя ООО "С-ДСУ 111" взятки через посредника. Чиновник, руководитель общества и посредник задержаны, им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления."По ходатайству следователя в отношении трех вышеуказанных мужчин судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20241102/arest-1981615915.html

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россия, происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)