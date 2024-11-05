https://ria.ru/20241105/vzryvy-1981860263.html

СМИ: в Киевской области прогремели взрывы

СМИ: в Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024

СМИ: в Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:37

2024-11-05T03:37

2024-11-05T03:37

специальная военная операция на украине

украина

киевская область

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Киевская область - взрывы", - сообщается в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, а также в Житомирской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Хмельницкой областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html

https://ria.ru/20241105/ukraina-1981859210.html

украина

киевская область

харьков

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украина, киевская область, харьков, вооруженные силы рф