https://ria.ru/20241105/vystavka-pristroystvo-1981987033.html

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 05.11.2024

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:20

2024-11-05T17:20

2024-11-05T17:20

общество

москва

домашние животные

бездомные животные

животные

кошки

собаки

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке.На выставке своих хозяев будут ждать более 70 кошек и собак из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами. На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в ТРЦ "Город" на Рязанке по адресу Москва, Рязанский пр., 2, корпус 2.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20241026/kotiki-1980209017.html

https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, домашние животные, бездомные животные, животные, кошки, собаки