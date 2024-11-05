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В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 05.11.2024
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17:20 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vystavka-pristroystvo-1981987033.html
В Москве пройдет выставка-пристройство животных
В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 05.11.2024
В Москве пройдет выставка-пристройство животных
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:20
2024-11-05T17:20
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке.На выставке своих хозяев будут ждать более 70 кошек и собак из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами. На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в ТРЦ "Город" на Рязанке по адресу Москва, Рязанский пр., 2, корпус 2.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, москва, домашние животные, бездомные животные, животные, кошки, собаки
Общество, Москва, домашние животные, бездомные животные, Животные, кошки, Собаки

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке.
На выставке своих хозяев будут ждать более 70 кошек и собак из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
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Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.
В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
8 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
9 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных Юна-Фест
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
10 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
8 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
9 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
10 из 10
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в ТРЦ "Город" на Рязанке по адресу Москва, Рязанский пр., 2, корпус 2.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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