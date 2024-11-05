В Москве пройдет выставка-пристройство животных
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке.
На выставке своих хозяев будут ждать более 70 кошек и собак из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.
В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
8 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
9 из 10
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
10 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
8 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
9 из 10
Выставка-пристройство временно бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
10 из 10
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в ТРЦ "Город" на Рязанке по адресу Москва, Рязанский пр., 2, корпус 2.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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