Рейтинг@Mail.ru
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vysota-1981887456.html
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров - РИА Новости, 05.11.2024
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров
Высота снежного покрова на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, достигла восьми сантиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:41
2024-11-05T10:41
московская область (подмосковье)
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788870_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_696233dda01010159e982a00d677b807.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, достигла восьми сантиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. В понедельник и в ночь на вторник в столичном регионе шел снег. Местами он осел, а на востоке Подмосковья его высота увеличилась, уточнила она. "В Москве на ВДНХ высота снежного покрова подросла на пару сантиметров и утром во вторник составила 8 сантиметров, на Балчуге снежный покров высотой 3 сантиметра только сформировался, в МГУ высота снега сохранилась на уровне 6 сантиметров… Самый высокий снежный покров в Подмосковье лежит в Кашире - 10 сантиметров", - написала Позднякова.
https://ria.ru/20241016/vilfand-1978248091.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788870_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b86e6a055059f66d72d9a247a9ecd8e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова, погода
Московская область (Подмосковье), Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров

Позднякова: высота снежного покрова в Москве увеличилась до восьми сантиметров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, достигла восьми сантиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
В понедельник и в ночь на вторник в столичном регионе шел снег. Местами он осел, а на востоке Подмосковья его высота увеличилась, уточнила она.
"В Москве на ВДНХ высота снежного покрова подросла на пару сантиметров и утром во вторник составила 8 сантиметров, на Балчуге снежный покров высотой 3 сантиметра только сформировался, в МГУ высота снега сохранилась на уровне 6 сантиметров… Самый высокий снежный покров в Подмосковье лежит в Кашире - 10 сантиметров", - написала Позднякова.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Более 70% территории России уже покрыто снегом, заявил Вильфанд
16 октября, 03:30
 
Московская область (Подмосковье)МоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала