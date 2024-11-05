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Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров - РИА Новости, 05.11.2024
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров
Высота снежного покрова на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, достигла восьми сантиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:41
2024-11-05T10:41
2024-11-05T10:41
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москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, достигла восьми сантиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. В понедельник и в ночь на вторник в столичном регионе шел снег. Местами он осел, а на востоке Подмосковья его высота увеличилась, уточнила она. "В Москве на ВДНХ высота снежного покрова подросла на пару сантиметров и утром во вторник составила 8 сантиметров, на Балчуге снежный покров высотой 3 сантиметра только сформировался, в МГУ высота снега сохранилась на уровне 6 сантиметров… Самый высокий снежный покров в Подмосковье лежит в Кашире - 10 сантиметров", - написала Позднякова.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова, погода
Московская область (Подмосковье), Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Высота снежного покрова в Москве достигла восьми сантиметров
Позднякова: высота снежного покрова в Москве увеличилась до восьми сантиметров