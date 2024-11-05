https://ria.ru/20241105/vympelkom-1981998010.html

"ВымпелКом" в третий раз стал лидером рейтинга нефинансовой отчетности

"ВымпелКом" в третий раз стал лидером рейтинга нефинансовой отчетности - РИА Новости, 05.11.2024

"ВымпелКом" в третий раз стал лидером рейтинга нефинансовой отчетности

По итогам 2023 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило рейтинг нефинансовой отчетности "ВымпелКом" на уровне RESG 1, что означает высший уровень раскрытия... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:23

2024-11-05T19:23

2024-11-05T21:03

россия

вымпелком

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. По итогам 2023 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило рейтинг нефинансовой отчетности "ВымпелКом" на уровне RESG 1, что означает высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии (ESG) в отчетах, сообщает пресс-служба компании. Также организация заняла первое место в рейтинге социальной эффективности среди крупнейших холдингов и второе место среди компаний в отрасли ИТ. ПАО "ВымпелКом" получает высший рейтинг нефинансовой отчетности уже третий год подряд, что подтверждает стабильность высокого качества раскрытия информации об устойчивом развитии. Компания одна из первых начала публиковать отчеты в области ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Ежегодная нефинансовая отчетность готовится билайном с 2013 года. Отчеты об устойчивом развитии компании на ежегодной основе проходят заверение внешним независимым аудитом и общественное заверение РСПП.Рейтинговое агентство AK&M особо отмечает высокое качество раскрытия информации о кадровой политике. ПАО "ВымпелКом" - крупный работодатель, в компании трудятся свыше 25 тысяч человек. Поддержка сотрудников, обеспечение достойных условий труда находится на особом контроле руководства компании, что нашло отражение на страницах отчета и подтверждено статусом "платины" в рейтинге Forbes лучших работодателей России за 2023 год. В отчете также развернуто представлена информация о программах обучения и о сотрудничестве с учебными заведениями по подготовке кадров. Компания внедряет новые форматы обучения сотрудников и внешних слушателей, такие как "Школа инженерии данных" и "Открытый лекторий", говорится в сообщении.Компания видит свою миссию в укреплении технологического суверенитета страны, формировании решений для импортозамещения, в содействии развитию цифровой экономики. В отчете подробно описаны действия по комплексной защите клиентов от кибермошенничества, повышению безопасности городской среды, содействию развитию цифровизации во всех сферах экономики. Особое внимание уделено цифровым решениям в области здравоохранения, технологиям для выстраивания эффективной системы поиска пропавших людей совместно с ПСО "ЛизаАлерт", а также развитию инклюзивной платформы по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков совместно с социальным предпринимательским проектом "Эверлэнд".Также билайн принял участие в рейтинге социальной эффективности крупнейших российских компаний агентства AK&M, цель которого оценить компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду. ПАО "ВымпелКом" заняло в этом рейтинге первое место среди крупнейших холдингов и второе место среди компаний ИТ-отрасли, отметили в пресс-службе.Экологическое направление также по-прежнему является одним из приоритетов стратегии устойчивого развития ПАО "ВымпелКом". В 2022 году мы завершили внедрение зеленых модулей в технологическое ядро нашей компании – Ярославский технический центр, и теперь наблюдаем долговременный позитивный эффект в виде предотвращенных выбросов парниковых газов. Мы продолжаем анализировать эффекты от внедренных решений, так в 2024 году Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе "зеленого строительства", получив высокую оценку – "золото"."В фокусе стратегии устойчивого развития билайн – ответственность, этика, управление рисками и прорывные технологические решения для экономического и социального благополучия страны и людей. Мы инвестируем большое количество усилий и экспертизы в технологии импортозамещения и создания технологического суверенитета, развиваем систему здравоохранения и равного доступа. Забота об экологии и окружающей среде реализуется нами посредством инвестиций в зеленые технологии на уровне масштабных инфраструктурных решений и последовательной оценке эффектов от их внедрения. Ежегодный отчет об устойчивом развитии позволяет нам не только открыто демонстрировать выстроенную систему управления ESG-аспектами бизнеса, но и фокусироваться на рисках и возможностях в сфере социального и экологического воздействия, развитии системы корпоративного управления. Мы рады, что наши практики получают высокую оценку экспертного сообщества", – цитирует пресс-служба слова руководителя по устойчивому развитию билайна Евгении Чистовой. Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP3ztne17W

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн, мобильная связь