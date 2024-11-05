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В трех штатах США заявили об угрозах на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
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22:49 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vybory-1982044467.html
В трех штатах США заявили об угрозах на выборах
В трех штатах США заявили об угрозах на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
В трех штатах США заявили об угрозах на выборах
Чиновники в американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина заявили, что на территории их штатов на фоне начавшихся президентских выборов были... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:49
2024-11-05T22:49
в мире
джорджия
россия
северная каролина
камала харрис
дональд трамп
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Чиновники в американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина заявили, что на территории их штатов на фоне начавшихся президентских выборов были зафиксированы угрозы, в том числе о заложении бомб, в школах и на избирательных участках, однако ни одна из них не подтвердилась, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников и полицию. Ранее телеканал CNN сообщал, что госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз безопасности для процедуры голосования в его штате, на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов Джорджии. "Чиновники по меньшей мере в трех штатах - Мэне, Джорджии и Северной Каролине - сообщили, что они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной", - говорится в сообщении газеты. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Посольство России в Вашингтоне на фоне выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, джорджия, россия, северная каролина, камала харрис, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, Россия, Северная Каролина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
В трех штатах США заявили об угрозах на выборах

NT: в Мэне, Джорджии и Северной Каролине заявили об угрозах на выборах

© AP Photo / Stephanie ScarbroughИзбиратель во время голосования на выборах США
Избиратель во время голосования на выборах США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Избиратель во время голосования на выборах США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Чиновники в американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина заявили, что на территории их штатов на фоне начавшихся президентских выборов были зафиксированы угрозы, в том числе о заложении бомб, в школах и на избирательных участках, однако ни одна из них не подтвердилась, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников и полицию.
Ранее телеканал CNN сообщал, что госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз безопасности для процедуры голосования в его штате, на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов Джорджии.
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"Чиновники по меньшей мере в трех штатах - Мэне, Джорджии и Северной Каролине - сообщили, что они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной", - говорится в сообщении газеты.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Посольство России в Вашингтоне на фоне выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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