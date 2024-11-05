В трех штатах США заявили об угрозах на выборах
NT: в Мэне, Джорджии и Северной Каролине заявили об угрозах на выборах
© AP Photo / Stephanie ScarbroughИзбиратель во время голосования на выборах США
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Избиратель во время голосования на выборах США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Чиновники в американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина заявили, что на территории их штатов на фоне начавшихся президентских выборов были зафиксированы угрозы, в том числе о заложении бомб, в школах и на избирательных участках, однако ни одна из них не подтвердилась, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников и полицию.
Ранее телеканал CNN сообщал, что госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз безопасности для процедуры голосования в его штате, на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов Джорджии.
"Чиновники по меньшей мере в трех штатах - Мэне, Джорджии и Северной Каролине - сообщили, что они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной", - говорится в сообщении газеты.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.