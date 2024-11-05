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Россия готова рассмотреть предложения США после выборов, заявила Захарова
Россия готова рассмотреть предложения США после выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 05.11.2024
Россия готова рассмотреть предложения США после выборов, заявила Захарова
Москва будет готова изучить предложения Вашингтона на соответствие своим интересам после выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:27
2024-11-05T14:27
2024-11-05T15:15
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва будет готова изучить предложения Вашингтона на соответствие своим интересам после выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие российским интересам", - говорится в ее заявлении на сайте МИД РФ.По ее словам, Москва в любом случае "будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности"."Было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов. Желаем американскому народу преодолеть кризис демократии и раскол в обществе", - добавила Захарова.Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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Россия, Москва, США, Мария Захарова, Камала Харрис, Дональд Трамп, В мире, Выборы президента США — 2024
Россия готова рассмотреть предложения США после выборов, заявила Захарова
Захарова: Россия будет готова изучить предложения Вашингтона после выборов