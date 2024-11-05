https://ria.ru/20241105/vybory-1981886516.html
Эксперт оценил предвыборные программы Трампа и Харрис
Эксперт оценил предвыборные программы Трампа и Харрис - РИА Новости, 05.11.2024
Эксперт оценил предвыборные программы Трампа и Харрис
Предвыборные программы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не смогут улучшить благополучие американцев, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:36
2024-11-05T10:36
2024-11-05T10:36
сша
дональд трамп
камала харрис
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Предвыборные программы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не смогут улучшить благополучие американцев, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Программа ни одного из кандидатов не является оптимальной. Программа ни одного из кандидатов не скажется благоприятно на благополучии американцев", - сказал Суслов. Он добавил, что Трамп выступает за сокращение налогов и социальных расходов государства, при этом он хочет нарастить оборонные расходы, в результате чего образуется "дыра", покрывать которую придется за счет внешнего заимствования. Программа Харрис также предполагает увеличение госдолга США, так как она выступает за увеличение соцрасходов и выплат, пояснил эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024, В мире
Эксперт оценил предвыборные программы Трампа и Харрис
Эксперт Суслов: программы Трампа и Харрис не улучшат благополучие американцев
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Предвыборные программы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не смогут улучшить благополучие американцев, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Программа ни одного из кандидатов не является оптимальной. Программа ни одного из кандидатов не скажется благоприятно на благополучии американцев", - сказал Суслов.
Он добавил, что Трамп выступает за сокращение налогов и социальных расходов государства, при этом он хочет нарастить оборонные расходы, в результате чего образуется "дыра", покрывать которую придется за счет внешнего заимствования.
Программа Харрис также предполагает увеличение госдолга США
, так как она выступает за увеличение соцрасходов и выплат, пояснил эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.