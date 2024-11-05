https://ria.ru/20241105/vybory-1981886516.html

Эксперт оценил предвыборные программы Трампа и Харрис

Эксперт оценил предвыборные программы Трампа и Харрис - РИА Новости, 05.11.2024

Эксперт оценил предвыборные программы Трампа и Харрис

Предвыборные программы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не смогут улучшить благополучие американцев, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:36

2024-11-05T10:36

2024-11-05T10:36

сша

дональд трамп

камала харрис

высшая школа экономики (вшэ)

выборы президента сша — 2024

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Предвыборные программы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не смогут улучшить благополучие американцев, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Программа ни одного из кандидатов не является оптимальной. Программа ни одного из кандидатов не скажется благоприятно на благополучии американцев", - сказал Суслов. Он добавил, что Трамп выступает за сокращение налогов и социальных расходов государства, при этом он хочет нарастить оборонные расходы, в результате чего образуется "дыра", покрывать которую придется за счет внешнего заимствования. Программа Харрис также предполагает увеличение госдолга США, так как она выступает за увеличение соцрасходов и выплат, пояснил эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире