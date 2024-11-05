https://ria.ru/20241105/vybory-1981885992.html

Более 82 миллионов американцев проголосовали досрочно

Более 82 миллионов американцев проголосовали досрочно - РИА Новости, 05.11.2024

Более 82 миллионов американцев проголосовали досрочно

Более 82 миллионов человек приняли участие в досрочном голосовании в президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября, сообщает лаборатория электоральных РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:34

2024-11-05T10:34

2024-11-05T10:34

в мире

сша

флорида

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 82 миллионов человек приняли участие в досрочном голосовании в президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. В понедельник лаборатория электоральных процессов университета Флориды сообщала, что более 78 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США. Согласно данным, лично проголосовали досрочно 42,6 миллиона американцев, а по почте - 35,3 миллиона. "Общее число проголосовавших досрочно составляет 82,7 миллиона. Лично проголосовали 44,9 миллиона. По почте - 37,8 миллиона. Запрошено бюллетеней для голосования по почте 67,3 миллиона", - говорится на сайте лаборатории. Рекордными по числу проголосовавших досрочно были предыдущие выборы: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Election Project, свои голоса по почте или лично, но за несколько дней до 3 ноября, отдали более 101 миллиона человек. Тогда Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого числа поданных по почте голосов. Но в этот выборный цикл республиканец также призывает сторонников заранее сходить на участки. Действующий президент Джо Байден уже отдал свой голос на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024