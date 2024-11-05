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Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vsu-1982025452.html
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре - РИА Новости, 05.11.2024
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре
Украинские беспилотники атаковали во вторник гостиницу и многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил заместитель губернатора Запорожской области РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:59
2024-11-05T19:59
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали во вторник гостиницу и многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в Telegram-канале. "В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом" , - написал он. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет, сообщил Тицкий.
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энергодар, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре

Замгубернатора Тицкий: ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали во вторник гостиницу и многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в Telegram-канале.
"В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом" , - написал он.
В обоих случаях разрушений и пострадавших нет, сообщил Тицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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