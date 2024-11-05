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Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре - РИА Новости, 05.11.2024

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре

Украинские беспилотники атаковали во вторник гостиницу и многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил заместитель губернатора Запорожской области РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:59

2024-11-05T19:59

2024-11-05T19:59

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали во вторник гостиницу и многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в Telegram-канале. "В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом" , - написал он. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет, сообщил Тицкий.

https://ria.ru/20241105/aes-1981948476.html

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2024

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энергодар, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия