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Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре - РИА Новости, 05.11.2024
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре
Украинские беспилотники атаковали во вторник гостиницу и многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил заместитель губернатора Запорожской области РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:59
2024-11-05T19:59
2024-11-05T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали во вторник гостиницу и многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в Telegram-канале. "В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом" , - написал он. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет, сообщил Тицкий.
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Энергодаре
Замгубернатора Тицкий: ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре, никто не пострадал