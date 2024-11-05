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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 05.11.2024
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров по центру Горловки менее чем за 2 часа, сообщило во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:57
2024-11-05T14:57
2024-11-05T14:57
специальная военная операция на украине
горловка
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нато
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ДОНЕЦК, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров по центру Горловки менее чем за 2 часа, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:13.40 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 мм… 13.55 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 14.15 и 14.25 мск было выпущено еще по три снаряда по тому же району города. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241103/rynok-1981680362.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по центру Горловки