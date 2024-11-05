https://ria.ru/20241105/vsu-1981881116.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 05.11.2024

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

Два жителя населенного пункта Любимовка Херсонской области ранены при обстреле левого берега Днепра со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли по... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:48

2024-11-05T09:48

2024-11-05T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 5 ноя - РИА Новости. Два жителя населенного пункта Любимовка Херсонской области ранены при обстреле левого берега Днепра со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли по области 48 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Любимовка Херсонской области ранения получили два мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левобережью Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Любимовка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Обрывка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки.

https://ria.ru/20241105/razvedchik-1829007423.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины