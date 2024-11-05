https://ria.ru/20241105/vstrecha-1981999232.html
Губернатор Миляев встретился с президентом Беларуси Лукашенко
Губернатор Миляев встретился с президентом Беларуси Лукашенко - РИА Новости, 05.11.2024
Губернатор Миляев встретился с президентом Беларуси Лукашенко
Рабочая встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоялась во вторник в Минске, сообщает... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:48
2024-11-05T17:48
2024-11-05T18:12
тульская область
минск
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий миляев
тульская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Рабочая встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоялась во вторник в Минске, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев поблагодарил главу белорусского государства за прием делегации региона, которая работает в Минске с 31 октября по 6 ноября. Как отметил Лукашенко, предыдущая его встреча с делегацией Тульской области состоялась в Минске более 10 лет назад. "За это время и Беларусь, и ваша область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может, благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Это достаточно внушительные объемы, учитывая то, что за девять месяцев текущего года мы добавили 37% - колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов - планка не такая уж высокая сегодня для нас", - сказал президент Белоруссии, слова которого приводятся на его официальном сайте. Как отметил Миляев, внешнеэкономические и культурные связи Тульской области с Республикой Беларусь имеют многолетнюю историю. "Правительство региона продолжает искать дополнительные инструменты и сферы взаимодействия", — сказал губернатор Тульской области. Стабильно растет интерес предприятий региона к белорусскому рынку. Экспорт тульских товаров в Республику за 8 месяцев 2024 года увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом внешнеторговый оборот вырос на 13%. Традиционно Тульская область поставляет в Республику Беларусь товары металлургической и химической отраслей, продукцию пищевой промышленности. В рамках бизнес-миссии Республику Беларусь посетили 34 тульских компании из самых разных сфер. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Регион регулярно закупает белорусскую продукцию машиностроения. В подведомственных учреждениях правительства Тульской области работает более 200 единиц белорусской техники. "На сегодня уровень взаимодействия тульских и белорусских предприятий находится на ощутимом подъеме. Мы видим целесообразность в открытии представительства Тульской области в Республике Беларусь и надеемся на вашу поддержку", - обратился Миляев к Лукашенко. Тульские компании ежегодно участвуют в ключевых белорусских выставках. На выходных в Минске прошла ярмарка тульских товаропроизводителей "Сделано в Тульской области". За три дня работы ярмарки было продано порядка двух тонн тульских пряников и выпито более тысячи литров чая из тульского Царь-самовара. Гостями было отчеканено на память более 900 монет. Спортивные связи также укрепляются: тульские и белорусские спортсмены регулярно участвуют в совместных соревнованиях и сборах как на территории Тульской области, так и в Республике Беларусь. Во вторник в Минске пройдет волейбольный матч между командами "Тулица" и "Минчанка". Налажены контакты в сфере культуры. Проходят обменные гастроли театров, музейные выставки и музыкальные концерты. Дружеские отношения развиваются и на муниципальном уровне: подписаны соглашения между городами-побратимами Новомосковском и Бобруйском, Алексином и Солигорском. Более 25 лет являются побратимами Тула и Могилев.
https://ria.ru/20241030/milyaev-1980999954.html
https://ria.ru/20241029/milyaev-1980769794.html
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тульская область, минск, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий миляев
Тульская область, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Миляев, Тульская область
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Рабочая встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоялась во вторник в Минске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев поблагодарил главу белорусского государства за прием делегации региона, которая работает в Минске с 31 октября по 6 ноября.
Как отметил Лукашенко, предыдущая его встреча с делегацией Тульской области состоялась в Минске более 10 лет назад.
"За это время и Беларусь, и ваша область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может, благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Это достаточно внушительные объемы, учитывая то, что за девять месяцев текущего года мы добавили 37% - колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов - планка не такая уж высокая сегодня для нас", - сказал президент Белоруссии, слова которого приводятся на его официальном сайте.
Как отметил Миляев, внешнеэкономические и культурные связи Тульской области с Республикой Беларусь имеют многолетнюю историю.
"Правительство региона продолжает искать дополнительные инструменты и сферы взаимодействия", — сказал губернатор Тульской области.
Стабильно растет интерес предприятий региона к белорусскому рынку. Экспорт тульских товаров в Республику за 8 месяцев 2024 года увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом внешнеторговый оборот вырос на 13%. Традиционно Тульская область поставляет в Республику Беларусь товары металлургической и химической отраслей, продукцию пищевой промышленности.
В рамках бизнес-миссии Республику Беларусь посетили 34 тульских компании из самых разных сфер. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве.
Регион регулярно закупает белорусскую продукцию машиностроения. В подведомственных учреждениях правительства Тульской области работает более 200 единиц белорусской техники.
"На сегодня уровень взаимодействия тульских и белорусских предприятий находится на ощутимом подъеме. Мы видим целесообразность в открытии представительства Тульской области в Республике Беларусь и надеемся на вашу поддержку", - обратился Миляев к Лукашенко.
Тульские компании ежегодно участвуют в ключевых белорусских выставках. На выходных в Минске прошла ярмарка тульских товаропроизводителей "Сделано в Тульской области". За три дня работы ярмарки было продано порядка двух тонн тульских пряников и выпито более тысячи литров чая из тульского Царь-самовара. Гостями было отчеканено на память более 900 монет.
Спортивные связи также укрепляются: тульские и белорусские спортсмены регулярно участвуют в совместных соревнованиях и сборах как на территории Тульской области, так и в Республике Беларусь. Во вторник в Минске пройдет волейбольный матч между командами "Тулица" и "Минчанка".
Налажены контакты в сфере культуры. Проходят обменные гастроли театров, музейные выставки и музыкальные концерты.
Дружеские отношения развиваются и на муниципальном уровне: подписаны соглашения между городами-побратимами Новомосковском и Бобруйском
, Алексином
и Солигорском
. Более 25 лет являются побратимами Тула
и Могилев
.