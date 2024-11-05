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Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью - РИА Новости, 05.11.2024
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07:07 05.11.2024 (обновлено: 08:22 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/vklady-1981866133.html
Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью
Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью - РИА Новости, 05.11.2024
Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью
В скором времени максимальная ставка по вкладам может дойти до 30 процентов годовых, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:07
2024-11-05T08:22
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В скором времени максимальная ставка по вкладам может дойти до 30 процентов годовых, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов."Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20 процентов годовых. Эксперты считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30 процентов годовых", — говорится в материале со ссылкой на рыночных аналитиков.По мнению профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Волуйкова, при условии повышения ключевой ставки до 23 процентов ставки по вкладам в крупных банках вырастут до 22—24 процентов, сообщает газета.Как заявил Волуйков, к новогодним акциям ставка в 25 процентов "станет обычной" для большинства банков, а в некоторых в рамках маркетинговых акций она может достичь показателя в 30 процентов годовых.Ранее Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до 21%, что стало историческим максимумом с момента ее введения в 2013 году.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью

"Ъ": ставки по банковским вкладам приближаются к историческому рекорду

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В скором времени максимальная ставка по вкладам может дойти до 30 процентов годовых, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.
«
"Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20 процентов годовых. Эксперты считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30 процентов годовых", — говорится в материале со ссылкой на рыночных аналитиков.
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По мнению профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Волуйкова, при условии повышения ключевой ставки до 23 процентов ставки по вкладам в крупных банках вырастут до 22—24 процентов, сообщает газета.
Как заявил Волуйков, к новогодним акциям ставка в 25 процентов "станет обычной" для большинства банков, а в некоторых в рамках маркетинговых акций она может достичь показателя в 30 процентов годовых.
Ранее Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до 21%, что стало историческим максимумом с момента ее введения в 2013 году.
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