https://ria.ru/20241105/vklady-1981866133.html

Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью

Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью - РИА Новости, 05.11.2024

Россиянам пообещали банковские вклады со сверхдоходностью

В скором времени максимальная ставка по вкладам может дойти до 30 процентов годовых, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:07

2024-11-05T07:07

2024-11-05T08:22

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В скором времени максимальная ставка по вкладам может дойти до 30 процентов годовых, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов."Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20 процентов годовых. Эксперты считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30 процентов годовых", — говорится в материале со ссылкой на рыночных аналитиков.По мнению профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Волуйкова, при условии повышения ключевой ставки до 23 процентов ставки по вкладам в крупных банках вырастут до 22—24 процентов, сообщает газета.Как заявил Волуйков, к новогодним акциям ставка в 25 процентов "станет обычной" для большинства банков, а в некоторых в рамках маркетинговых акций она может достичь показателя в 30 процентов годовых.Ранее Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до 21%, что стало историческим максимумом с момента ее введения в 2013 году.

https://ria.ru/20241104/zoloto-1981759714.html

https://realty.ria.ru/20241101/danilova-1981351424.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)