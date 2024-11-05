https://ria.ru/20241105/veterany-1981920161.html

Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев"

Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев" - РИА Новости, 05.11.2024

Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев"

Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:35

2024-11-05T13:35

2024-11-05T13:35

самарская область

вячеслав федорищев

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592403_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_eef176c462cdd0032282424cab42f3b4.jpg

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. "Более 100 ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области, участвуют в федеральной программе "Время героев". Она направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Аналогичный региональный проект "Школа героев Самарской области" был запущен в Самарской области по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Таким образом, ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в регионе. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.

https://ria.ru/20241102/vystavka-1981600664.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, вячеслав федорищев, сво