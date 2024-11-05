Рейтинг@Mail.ru
Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев" - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/veterany-1981920161.html
Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев"
Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев" - РИА Новости, 05.11.2024
Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев"
Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:35
2024-11-05T13:35
самарская область
вячеслав федорищев
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592403_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_eef176c462cdd0032282424cab42f3b4.jpg
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. "Более 100 ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области, участвуют в федеральной программе "Время героев". Она направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Аналогичный региональный проект "Школа героев Самарской области" был запущен в Самарской области по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Таким образом, ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в регионе. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.
https://ria.ru/20241102/vystavka-1981600664.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592403_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_657fff5853d14da0cadefcafba97b302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО

Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"Более 100 ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области, участвуют в федеральной программе "Время героев". Она направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях", - говорится в сообщении правительства Самарской области.
Аналогичный региональный проект "Школа героев Самарской области" был запущен в Самарской области по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Таким образом, ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в регионе. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Выставка трофейной техники НАТО прибыла в Самару
2 ноября, 18:48
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала