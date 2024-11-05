https://ria.ru/20241105/veterany-1981920161.html
Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев"
Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев" - РИА Новости, 05.11.2024
Более 100 самарских ветеранов СВО участвуют в программе "Время героев"
Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:35
2024-11-05T13:35
2024-11-05T13:35
самарская область
вячеслав федорищев
сво
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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. "Более 100 ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области, участвуют в федеральной программе "Время героев". Она направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Аналогичный региональный проект "Школа героев Самарской области" был запущен в Самарской области по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Таким образом, ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в регионе. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.
https://ria.ru/20241102/vystavka-1981600664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 100 ветеранов специальной военной операции из Самарской области стали участниками федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной в мае 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"Более 100 ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области, участвуют в федеральной программе "Время героев". Она направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях", - говорится в сообщении правительства Самарской области.
Аналогичный региональный проект "Школа героев Самарской области" был запущен в Самарской области по решению главы региона Вячеслава Федорищева
. Таким образом, ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в регионе. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.